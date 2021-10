Bury: Ten sondaż pokazuje, że Donald Tusk nie wnosi wiele do polityki

Od lipca przewodniczącym Platformy Obywatelskiej znów jest Donald Tusk. Stało się tak po rezygnacji dotychczasowego szefa partii Borysa Budki, który trzy tygodnie później został przewodniczącym klubu PO, zastępując na tym stanowisku Cezarego Tomczyka.

Jaki wpływ na opozycję ma Tusk?

W piątek portal wPolityce opublikował wyniki sondażu na temat wpływu działań Tuska na opozycję w Polsce. Ze stwierdzeniem, że "Donald Tusk bardziej szkodzi niż pomaga opozycji" zgodziło się 43 proc. badanych. 27 proc. uważa, że Tusk "bardziej pomaga niż szkodzi opozycji". Zdania w tej sprawie nie miało 30 proc. pytanych.

– Ten sondaż pokazuje, że Donald Tusk nie wnosi wiele do polskiej polityki poza emocjami. A one mają to do siebie, że po jakimś czasie mijają. Mam nadzieję, że w końcu przejdziemy do merytorycznej rozmowy o rozwoju Polski, a Polska 2050 ma pomysły na to, jak możemy żyć lepiej — ocenia w rozmowie z portalem wpolityce.pl senator Jacek Bury z Polski 2050.

"Nie ma programu"

Jego zdaniem Donald Tusk realizuje swoje zadania, czyli dba o to, "żeby PO nie umarła". – Próbuje uratować swoje dziecko. W tym sensie rozumiem jego emocje, natomiast uważam, że Donald Tusk w tej chwili za mało wnosi do polskiej polityki poza radykalizacją. Nie ma programu, pomysłu na Polskę – ocenia.

Bury dodaje, że powrót Tuska spowodował polaryzację nastrojów społecznych i wzrost poparcia dla PiS.

Podobnie uważa Hanna Gill-Piątek. – Przede wszystkim polemizowałabym z tym, czy owijanie całej polskiej polityki wokół Donalda Tuska jest korzystne dla kogokolwiek innego niż dla Donalda Tuska i może trochę dla PiS-u. Ta polaryzacja ustawia scenę polityczną tak a nie inaczej i dzieli ją na dwie części. Nie tyle działalność Donalda Tuska, ile skierowanie na niego uwagi, wydaje mi się sytuacją, która betonuje stan rzeczy w polityce, z którym mamy do czynienia od 15 lat – ocenia.

