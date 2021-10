"Płyną do nas sygnały...". Niepokój w PO w związku z działaniami Tuska

Od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej podczas której Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną minęły już trzy miesiące. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza. Po powrocie Tuska wyraźnie podskoczyły notowania PO, która w sondażach zaczęła przeganiać Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Niepokój w Platformie Obywatelskiej

– Płyną do nas sygnały, że rząd wcześniej czy później będzie chciał się dogadać z Unią Europejską. Wtedy my stracimy jedyne paliwo. Bo osoby blisko Donalda Tuska, pytane o jego strategię, mówią że nic nie wiedzą. Czyli, że jej nie ma – przekazał jeden z polityków Platformy Obywatelskiej. Sprawę opisuje portal wprost.pl.

To jednak nie jedyna kwestia związana z osobą lidera PO. Nie milkną echa po manifestacji Donalda Tuska pod hasłem "ZostajeMY w UE", która odbyła się w minioną niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie. Od momentu wyroku TK dotyczącego wyższości prawa polskiego nad unijnym Platforma Obywatelska non stop ostrzega Polaków przed Jarosławem Kaczyńskim, który ma zmierzać do polexitu. Ta strategia marginalizuje inne partie opozycyjne.

– PO trochę zyskuje na manifestacjach, ale kosztem opozycji. Efekt Tuska jest wyjątkowo negatywny dla reszty partii chcących wygrać ze Zjednoczoną Prawicą – mówi jeden z polityków.

"Politycy z partii Donalda Tuska, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą że zdaniem byłego premiera tzw. polexit jest jedynym tematem, wokół którego może nastąpić polityczna zmiana w Polsce. Tylko, że oni sami w to nie dowierzają" – opisuje sprawę portal.

