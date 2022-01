Siostra ambasadora USA: Trump na pewno nie jest uczciwym człowiekiem

Mika Brzezinski jest gwiazdą amerykańskich mediów. Współprowadzi program "Morning Joe" w telewizji MSNBC. Prywatnie to siostra nowego ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezinskiego.

W rozmowie z portalem Onet dziennikarka została zapytana, czy jej zdaniem Donald Trump powróci do polityki i będzie chciał zajmować kierownicze stanowiska. – Mam nadzieję, że nie, ale nie uważam, że era Trumpa już się skończyła. Myślę, że wykorzystał emocje, które mieli w sobie ludzie, a on je wyczuł. I to właśnie sprawiło, że jego kandydowanie na prezydenta zakończyło się sukcesem. Jego potencjał polityczny wciąż istnieje, choć ta grupa została wyprowadzona na manowce. Wiem jedno – Donald Trump na pewno nie jest uczciwym człowiekiem – stwierdza Mika Brzezinski.

Rewolucja w mediach

Dziennikarkę pytano też o to, jakie ma obawy w związku z szybkimi zmianami w mediach (coraz większą dominacją mediów społecznościowych nad tymi tradycyjnymi). – Przede wszystkim chcę podkreślić, że czerpanie informacji tylko z Facebooka czy innych social mediów jest niebezpieczne. Moim największym zmartwieniem jest to, że poprzez platformy w internecie, które nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem, szerzy się dezinformacja. Nikt niczego nie sprawdza, nie znamy źródeł, a to ma ogromny wpływ na postrzeganie całego świata – podkreśla.

– To też wyzwanie stojące przed administracją Bidena w kontaktach z firmami technologicznymi. I wiem, że są to niektóre z wyzwań, które mój brat będzie podejmował na wielu poziomach w relacjach USA i Polski – dodaje Mika Brzezinski.

