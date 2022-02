Prof. Gut: Przestaniemy się interesować codziennymi wynikami zakażeń

W rozmowie z Polską Agencją Prasową lekarz oznajmił, że ze względu na "masowość zakażeń wariantem Omikron" Polska jest coraz bliżej "nabycia odporności zbiorowej przeciw SARS-CoV-2". Wskazał też na czynnik, który jego zdaniem jest teraz największym problemem związanym z pandemią COVID-19 w kraju.

"Nadwyżka umieralności"

– Nadwyżka umieralności na inne choroby jest obecnie największym problemem – powiedział PAP prof. Włodzimierz Gut. I wskazał przy tym przykłady osób z zawałami i udarami, które "nie mogą czekać".

– W Polsce, po obecnej epidemii, będzie jeden wielki kociokwik na parę lat. Przynajmniej trzy. Nałożą się bowiem na siebie długotrwałe skutki COVID-19 i skutki braku leczenia innych chorób. Dlatego tak istotne są szczepienia. One nie chronią przed zakażeniem, co zawsze mówiłem, ale jak się tego wirusa złapie, to potem nie ma długotrwałych konsekwencji. A tak obie te grupy trafią do systemu ochrony zdrowia. Ten będzie musiał włożyć wiele wysiłku w leczenie chorych i jeszcze więcej środków – mówił lekarz. – Przestaniemy się interesować codziennymi wynikami zakażeń, a będziemy, jako społeczeństwo, musieli się zainteresować wynikami swoich badań – dodał.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 47 534 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej infekcji odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 190 osób. Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od początku pandemii w Polsce wynosi 5 083 332. Mamy też 106 306 przypadków śmiertelnych.

W szpitalach w kraju przebywa 17 262 pacjentów z COVID-19, w tym 1095 chorych wymaga leczenia respiratorowego.

