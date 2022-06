"Superpaństwo" europejskie. Rzecznik rządu: Takiej zgody nigdy nie będzie

Na czwartek w Parlamencie Europejskim zaplanowano debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Müller odniósł się do tej kwestii podczas jednego z programów stacji TVP Info.

Brak zgody

– To, co widzimy w Parlamencie Europejskim, to jest próba daleko idących zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Na szczęście do modelu federalnego, do modelu "superpaństwa" jest potrzebna zgoda wszystkich państw UE. Z naszej strony takiej zgody po prostu nigdy nie będzie – powiedział rzecznik prasowy rządu.

Następnie polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy odniósł się do sprawy tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła Polsce, aby odblokować pieniądze z Funduszu Odbudowy. – Wokół "kamieni milowych" odbywa się czasami dziwna dyskusja, ponieważ przecież te warunki są wpisane przez nas. Są to: większe konsultacje społeczne, lepsze przepisy dotyczące prowadzenia procesu legislacyjnego, rzeczy, które my zaproponowaliśmy do "kamieni milowych", a nie były narzucone z zewnątrz. Jedyną trudną dyskusją była kwestia wymiaru sprawiedliwości, ale też tam się oparliśmy pomysłom dotyczącym KRS, dotyczącym automatycznego przywracania sędziów itd. – oznajmił Müller. I dodał, że tzw. kamienie milowe to tak naprawdę "reformy, które dane państwo chciało zrealizować i na to jest współfinansowanie środkami unijnymi".

Przypomnijmy, że podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Polsce przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zaakceptowaniu Krajowego Planu Odbudowy. Zastrzegła jednak, że uruchomienie pieniędzy dla naszego kraju będzie możliwe dopiero wówczas, gdy Warszawa spełni zapisy tzw. kamieni milowych zawartych w podpisanym porozumieniu. Te zakładają m.in. zmiany w regulaminie Sejmu czy likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

