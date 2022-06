To nie koniec problemów z KPO. Müller: Nie mogę powiedzieć, że wypłata środków nastąpi szybko

W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Projekt zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

O tę sprawę był pytany rzecznik rządu w programie Polsat News. – Nie mogę dzisiaj powiedzieć, że wypłata środków nastąpi szybko. Może się zdarzyć tak, że ktoś będzie starał się go wydłużyć – powiedział Piotr Muller.

Podkreślił jednak, że to nie zmienia jednak faktu, że KPO jest zaakceptowany. – Możemy uruchomić środki krajowe, w ramach prefinansowania i później dostać zwrot. W związku z tym, nawet jeżeli się to trochę opóźni, to oznacza tylko opóźnienie refinansowania, a nie samej realizacji projektów – stwierdził.

Muller stwierdził, że pieniądze powinny trafić do Polski pod koniec roku. – Proces akceptacji "kamieni milowych" trochę trwa. W związku z tym, wypłata pieniędzy z KPO zostanie zrealizowana pewnie dopiero pod koniec tego roku – stwierdził.

Jak obniżyć ceny węgla?

Podczas sobotniej konwencji prezes Kaczyński zapowiedział, że rząd stara się walczyć z szalejącą inflacją oraz podkreślił, że przygotowywane jest wsparcie osób, których może nie być stać na ogrzanie węglem domów. – Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj bardzo zdrożał, nawet do trzech tysięcy złotych za tonę, ceny na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna – mówił Kaczyński.

Do tych słów odniósł się Muller w programie Polsatu. – Chcemy wykorzystać spółki Skarbu Państwa, aby skrócić łańcuchy dostaw. Zlikwidować pośredników i narzucane przez nich marże, bo one są w tej chwili bardzo duże – nawet po kilkaset złotych – mówił.

Dodał, że jeżeli te działania okażą się niewystarczające, to wtedy rząd będzie szukać innych rozwiązań.

Czytaj też:

Leszczyna: Do więzienia za blokowanie KPOCzytaj też:

"Dlaczego KPO opłaca się Polsce?". Wiceminister wyjaśnia