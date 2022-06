Sachajko o KPO: Obawiam się, że to jest zaniedbanie klasy politycznej

DoRzeczy.pl: Kto w pana ocenie ponosi winę za sytuację z Krajowym Planem Odbudowy oraz faktem, że nagle dowiedzieliśmy się o tym, iż mamy do spełnienia ponad sto kamieni milowych?

Jarosław Sachajko: Do końca nie wiem, gdzie leży prawda i co dokładnie tam się pojawiło. Wszystkich informacji nie śledzę, ale gdyby spojrzeć na strony ministerstwa rolnictwa, to tam „kamienie milowe” były wypisane od dawna, a 30 grudnia 2021 była ostatnia wersja Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności Sektora Rolno-Spożywczego w Obszarach Wiejskich, co było szeroko konsultowane ze społeczeństwem i gdzie jest bardzo precyzyjnie rozpisanych 15 działań, poczynając od budżetu każdego działania, rodzaju wsparcia, czy kosztów kwalifikowanych. Tam są precyzyjnie rozpisane rzeczy, na które będziemy wydawać pieniądze z KPO w zakresie rolnictwa. Śledziłem akurat działania Ministerstwa Rolnictwa z uwagi na współpracę z resortem. Przypuszczam, że inne ministerstwa również podejmowały podobne działania, dlatego uważam, że większość polityków po prostu odpuściła sobie tę sprawę.

Nie interesowali się?

Oczywiście. Teraz gdy usłyszeli różnego rodzaju hasła, to nie do końca rozumieją, co się pod nimi kryje. Nie szukają i nie czytają dokumentów, więc komentują w ciemno. Obawiam się, że to jest zaniedbanie klasy politycznej po wszystkich stronach. Ja wcale nie twierdzę, że politycy PiS są dużo mądrzejsi od polityków PO, PSL, czy Lewicy. W ubiegłym tygodniu byłem gościem programu na kanale „Świat Rolnika”, gdzie rozmawialiśmy o KPO w kontekście rolnictwa. Proszę uwierzyć, że politycy Lewicy, PSL czy Konfederacji nie mieli pojęcia, co się tam znajduje.

Nie ma pan wrażenia, że za dużo zajmujemy się tym tematem? A dodatkowo – jak wskazał europoseł Patryk Jaki – musimy już spłacać kredyt, a pieniędzy jeszcze nie dostaliśmy.

Cieszę się, że europoseł Jaki to widzi i mówi o tym, natomiast ja mówię o tym od kilku miesięcy. Płacimy podatek od plastiku, płacimy zwiększoną stawkę naszej składki, a pieniędzy nie mamy, zaś wszystko dzieje się poza traktatami. Minęło już 13 miesięcy od przyjęcia KPO, a miały minąć trzy. Tutaj Komisja Europejska łamie własne prawo i traktaty. Warto przypomnieć przykład Czechów, o których mówił niedawno redaktor Rafał Ziemkiewicz, gdyż oni nie mogą do tej pory rozliczyć zaliczki z Planu Odbudowy, choć jako pierwsi złożyli swój wniosek. Z jakiegoś powodu ciągle są blokowani. Myślę, że redaktor Ziemkiewicz celnie tu wskazuje, że chodzi o zmianę rządu na prawicowy, w dodatku rządu, który dogadał się z Polską ws. kopalni w Turowie. Dlaczego się nie mówi o wielkich zagrożeniach, jakie płyną z powodu bezprawnego besztania Polski?

