Amerykański wojskowy: Do końca roku Ukraińcy mogą odbić okupowane tereny

W rozmowie z "Deutsche Welle" gen. Hodges przypomina o udanych ukraińskich atakach, choćby na lotnisko Saki na Krymie, czy na rosyjskie składy amunicji: "Rosjanie nie są w stanie chronić swojej logistyki, widać, że są podatni na zagrożenia. Świadczy to również o wyczerpaniu ich systemu logistycznego".

Według amerykańskiego wojskowego, Ukraina nie ma jeszcze wystarczającej liczby pojazdów pancernych i wystarczającej liczby czołgów bojowych, aby móc przeprowadzić duży kontratak i odbić tereny na ogromnych obszarach południa stepu ukraińskiego.

"Zmarnowano czas, którego potrzeba na dostarczenie np. pojazdów opancerzonych i szkolenie załóg. Teraz, kiedy Ukraina miałaby jakąś szansę, nie dotarła wystarczająca ilość tej pomocy. Jest to bardzo godne pożałowania" – podkreśla gen. Ben Hodges.

Zwycięstwo Ukrainy do końca roku?

Hodges uważa, że Ukrainie trzeba teraz dostarczyć wszystko, co możliwe. Wówczas, do końca roku, Ukraińcom mogłoby się udać wyzwolić terytoria zajęte przez Rosjan po 24 lutego. "A potem, być może w drodze negocjacji, w ciągu kolejnego roku lub dwóch lat, Krym i Donbas. Bo choć może się wydawać, że sytuacja na froncie jest patowa, to Ukraina wykorzystuje ten czas na budowanie siły, aż będzie gotowa, aż będzie wyszkolona, aż będzie miała wystarczającą siłę uderzenia" – wskazuje wojskowy.

Rozmówca "DW" zaznacza, że zgodnie z teorią pruskiego generała i teoretyka wojny Carla von Clausewitza, siły Putina na Ukrainie osiągnęły już punkt kulminacyjny. "Kremlowska armia znalazła się w sytuacji, w której nie może już kontynuować ofensywy, a każde udane ukraińskie trafienie w skład amunicji czy stanowisko dowodzenia powoduje, że armia rosyjska wycofuje swoje punkty zaopatrzenia coraz dalej. Kiedy siła przebicia ukraińskiej armii będzie wystarczająco duża, a rosyjska infrastruktura wystarczająco osłabiona – wtedy Ukraina przeprowadzi wielki kontratak" – przewiduje Hodges.

