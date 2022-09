Dworczyk o Truss: Myślę, że w sprawie najważniejszej będzie kontynuacja

Szef KPRM Michał Dworczyk gościł w środę na antenie Radia Wrocław. Przedmiotem rozmowy był m.in. relacje polsko-brytyjskie w kontekście objęcia urzędu przez nową premier.

Liz Truss wygrała wybory w Partii Konserwatywnej. Pokonując w finałowym starciu Rishiego Sunaka, zastąpiła na stanowisku szefa partii i premiera Borisa Johnsona.

Dworczyk o Truss

– Myślę, że tu nie zmieni się w relacjach polsko-brytyjskich w sposób zasadniczy cokolwiek. Brytyjczycy, no w tej sprawie, która dzisiaj jest jako geopolityczna najważniejsza, czyli w sprawie wojny na Ukrainie i działań, z jednej strony wspierających Ukrainę, z drugiej strony związanych z konsekwencjami, które wprowadzamy dla Federacji Rosyjskiej, myślę, że tutaj będzie kontynuacja polityki brytyjskiej i również kontynuacja bliskiej współpracy, bo w Europie to właśnie Polska i Wielka Brytania są krajami, które są najbardziej zaangażowane we wsparcie Ukrainy. Zarówno w tym wymiarze militarnym, ale również wymiarze humanitarnym. Jestem przekonany, że zmiana na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii, w tej polityce nie przyniesie nam jakichś zasadniczych zmian – powiedział Michał Dworczyk.

Nowa premier o Rosji

Rankiem 6 września Boris Johnson wygłosił pożegnalne przemówienie, a następnie udał się do królowej i oficjalnie ustąpił ze stanowiska premiera. Tego samego dnia urząd objęła Truss i wygłosiła swoje pierwsze przemówienie, w którym mówiła m.in. na temat wojny Rosji z Ukrainą oraz planowanej obniżce podatków.

Truss oznajmiła w tym kontekście, że kraj musi zmierzyć się z "globalnymi przeciwnościami", które spowodował atak Rosji na Ukrainę. – Teraz jest czas, aby rozwiązać problemy, które powstrzymują Wielką Brytanię – stwierdziła. Mówiła też, że "wojna Władimira Putina" spowodowała kryzys energetyczny, ale jej gabinet "zabezpieczy przyszłe dostawy energii".

