Kto może kupić TVN? Na liście nadawca z Węgier

Niedawno media obiegła informacja, żeWarner Bros. Discovery rozważa możliwość sprzedaży polskiego TVN. Pisał o tym "Financial Times". Z ustaleń dziennika taka transakcja miałaby poprawić kondycję finansową grupy. W 2022 roku doszło do połączenia Discovery i WarnerMedia. Spodziewano się, że fuzja obu dużych medialnych koncernów przyniesie spore korzyści dla właścicieli i akcjonariuszy. Tak się jednak nie stało. Choć Warner Bros. Discovery przynosi zyski, to jednak nie są one na takim poziomie, jaki zakładano. Z tego powodu koncern rozważa sprzedaż części aktywów.

Drugim powodem planowanych zmian jest zagrożenie ze strony platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney. W pierwszym kwartale tego roku segment telewizyjny koncernu zanotował spadek o 8 proc. do 5,12 mld dolarów.

Na razie nie wiadomo, czy Warner Bros. Discovery chce sprzedać tylko kanały naziemne (TVN, TVN7, TTV, Metro) czy także płatne (TVN24, TVN24 BiS, TVN Turbo, TVN Style, TVN Fabuła, iTVN, iTVN Extra) oraz serwis streamingowy Player,

Kto kupi TVN? W grze są Węgry

W niedzielę serwis Wirtualne Media poinformował o potencjalnych kupcach stacji TVN. Bardziej prawdopodobny jest inwestor branżowy czy fundusz inwestycyjny? – Fundusz inwestycyjny tego nie kupi, bo fundusz inwestycyjny kupuje firmy z nadzieją, że one będą się szybko rozwijać i że stosunkowo szybko je sprzeda z dużym przebiciem. Tego nie można powiedzieć o TVN. TVN nie spełnia takiego kryterium, dlatego bardzo zdziwiłbym się, gdyby fundusz chciał zainwestować w tego nadawcę. Nie wiem jakie koncerny telewizyjne mogłyby zainwestować w stację. W Polsce w ogóle nie widzę takowych. Jedynym graczem, który mógłby być zainteresowany jest Zygmunt Solorz, ale tego nie zrobi, gdyż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyrazi zgody na taką transakcję. Wtedy miałby dominującą pozycję na rynku reklamy telewizyjnej – mówił Jakub Bierzyński, szef OMD Poland.

Wśród możliwych nabywców portal wymienia greckiego nadawcę Antenna Group – ANT1, największą firmą medialną w Grecji. Obecnie jest właścicielem rozgłośni radiowych Kiss FM, Magic FM, Rock FM, One FM w Rumunii, Mołdawii i na Cyprze. W Rumunii nadaje też muzyczne kanały telewizyjne Kiss TV, Magic TV, Rock TV. Na Cyprze kanał ANT1.

Na liście jest także Canal+ z Francje, gdzie firma jest nadawcą bezpłatnej stacji C8, która w 2025 roku ma zniknąć z naziemnej telewizji cyfrowej. W Polsce z Canal+ jest powiązana Grupa Kino Polska, która już nadaje na MUX-1 kanał Stopklatka.

"Na początku 2022 roku, po likwidacji darmowych pakietów Playera, podawaliśmy, że platforma ma 1,5 mln regularnie płacących subskrybentów. Gdyby udało się zachować i rozwinąć tę bazę, to z pewnością TVN mógłby poszerzyć bazę subskrybentów Disney+" – opisują Wirtualne Media.

Niewykluczone, że TVN chciałby kupić nadawca z Węgier, TV2 Média. Właścicielem stacji jest József Vida, węgierski bankier i ekonomista, blisko związany z przyjacielem z dzieciństwa premiera Viktora Orbána, Lőrincem Mészárosem.

