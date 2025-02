Co dalej ze sprzedażą TVN? Jeden z kupców podjął nieoczekiwaną decyzję

Jeszcze pod koniec stycznia media informowały, że zainteresowani kupnem TVN są "dwaj poważni inwestorzy". Pierwszym z nich jest biznesmen Michał Sołowow, który znajduje się na liście najbogatszych Polaków. Drugim – holding Wirtualnej Polski.

Jak jednak poinformowała niedawno "Rzeczpospolita" do gry włączył się jeszcze jeden gracz. To włoska grupa Media For Europe, właściciel koncernu Mediaset należąca do spadkobierców byłego premiera Włoch i medialnego potentata Silvio Berlusconiego.

Włosi rezygnują

We wtorek agencja Reuters, Włosi mieli zrezygnować z udziału w procesie zakupu TVN. Rzecznik Media For Europe odmówił komentarza dla agencji. Według informacji dziennikarzy, włoski koncern ma skupić się na innych transakcjach.

Według doniesień, włoski koncern miał być zainteresowany kupnem jedynie części stacji wchodzących w skład TVN. Mówiło się o TVN, TTV i TVN7.

Sprzedaż stacji

Pod koniec ubiegłego roku agencja Reuters informowała, że właściciel stacji TVN rozpoczął proces jej sprzedaży. Akcjonariusz Warner Bros. Discovery podjął współpracę z doradcami z JPMorgan, której celem ma być sprzedaż telewizji. Bank kontaktował się z potencjalnymi nabywcami aktywów w ostatnich tygodniach, a materiały sprzedażowe miały zostać rozesłane na początku obecnego roku.

W grudniu premier Donald Tusk ogłosił, że TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm strategicznych, co ma chronić je przed "niebezpiecznym przejęciem".

– Przyjęliśmy rozporządzenie, na mocy którego na listę, wykaz podmiotów podlegających ochronie (...) dołożyliśmy takie firmy jak Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Polsat Telewizja, T-Mobile i WB Electronics – przekazał 18 grudnia szef rządu.

Przypomnijmy, że termin składa ofert kupna stacji minął 31 stycznia.

