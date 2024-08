Niemcy: Coraz więcej ataków nożem. Szczególnie na dworcach

O problemie informuje "Bild am Sonntag". Według policji połowa sprawców, których udało się zidentyfikować, nie posiadała niemieckiego paszportu. 129 zostało określono statystykach jako "nie-Niemcy", a 121 jako "Niemcy". Większość sprawców spoza Niemiec pochodziła z Afganistanu, Algierii, Maroka, Polski, Syrii i Turcji.

Okazuje się, że nożownicy najczęściej atakują na stacjach kolejowych. W pierwszych sześciu miesiącach roku na stacjach zarejestrowano 467 przypadków przemocy z użyciem noża.

Zapowiedź zaostrzenia przepisów

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała gazecie, że chce zaostrzyć przepisy dotyczące broni. Nowa ustawa o broni ma "jeszcze bardziej ograniczyć używanie noży w miejscach publicznych". Według Faeser wyjątki powinny dotyczyć tylko noży domowych "w zamkniętych opakowaniach" zaraz po zakupie.

Jak zaznacza Nancy Faeser, w miejscach publicznych powinno być dozwolone jedynie noszenie "noży o długości ostrza do sześciu centymetrów zamiast dotychczasowych dwunastu centymetrów". "Chcemy wprowadzić ogólny zakaz posiadania niebezpiecznych noży z ostrzem sprężynowym" – oświadczyła szefowa resortu spraw wewnętrznych dodając, że już wkrótce jej resort przedstawi odpowiednie zmiany w przepisach dotyczących broni.

Już wcześniej do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów wzywały poszczególne kraje związkowe. Minister wezwała władze lokalne do wprowadzenia większej liczby "stref zakazu posiadania broni i noży". Zakazy dotyczące noży muszą być "konsekwentnie egzekwowane, tak jak robi to policja federalna w przypadku kontroli na stacjach kolejowych" – powiedziała Nancy Faeser.

Apele o zmianę przepisów dotyczących broni stały się głośniejsze po serii ataków z użyciem noża w ostatnich miesiącach. Faeser już wiosną opowiedziała się za wprowadzeniem ogólnego zakazu posiadania broni w transporcie publicznym, w szczególności noży – podaje "BaS".

