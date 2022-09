Zdenerwowana Pawłowicz: Kłamczuch Maślak i megaloman Ziemkiewicz

Znana z ostrych i kontrowersyjnych wypowiedzi była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz zadrwiła z wyglądu dziennikarki TVN24 Moniki Olejnik. Obraźliwy wpis sędzi Trybunału Konstytucyjnego wywołał falę krytyki.

Olejnik "licealistka"

Oburzenie Pawłowicz wywołał tekst poświęcony 66-letniej Monice Olejnik. Chodzi o artykułu zatytułowany: "66-letnia Monika Olejnik wygląda jak licealistka. Ćwiczy i zdrowo je. Zobaczcie, jak gotuje".

Sędzia TK, która jak sama przyznaje jest zaledwie kilka lat starsza od Olejnik, zakpiła z wyglądu dziennikarki. Polityk opublikowała niekorzystne zdjęcie gwiazdy TVN-u i podpisała jest złośliwie: "licealistka".

Na wpis polityk i sędzi TK zareagowali między innymi dziennikarz TOK FM Piotr Maślak i publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Maślak i Ziemkiewicz do Pawłowicz

"Ja w to nie wierzę. Jakież to prymitywne Pani sędzio TK Krystyno Pawłowicz co Pani wyprawia!" – zaapelował do byłej posłanki Maślak.

"Powinna być taka ustawa, wskazująca stanowiska (w tym sędziowie TK) które traci się z mocy prawa za samo otwarcie konta w społecznosciówkach" – napisał natomiast Ziemkiewicz.

Uwagi dziennikarzy niedługo pozostały bez odpowiedzi Pawłowicz. "Kłamchuch Piotr Maślak i megalomam Rafał Ziemkiewicz robią na TT »gó….burzę« po mojej odpowiedzi na czyjś tweet mianujący pewną starszą osobę, ich koleżankę, wbrew faktom – na »licealistkę«..." – napisał była posłanka PiS, a dziennikarze odpisali Pawłowicz na Twitterze.

"Nie będę się odnosił do kłamstw i manipulacji. Ja Pani szczerze i głęboko współczuję. Naprawdę. Potrafię sobie wyobrazić jak Pani jest ciężko na co dzień" – skomentował wpisy sędzi TK Maślak.

"Najuprzejmiej zwróciłem uwagę sędzi Pawłowicz, że jej zamiłowanie do internetowych zapasów w błocie, delikatnie mówiąc, nie licuje z godnością sędziego TK. W odpowiedzi nazwała mnie »megalomanem«. Moim skromnym takie zachowania bardziej szkodzą PiS, niż inflacja i brak węgla" – napisał Ziemkiewicz.

