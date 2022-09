Prezydent Duda w USA. "Siłą rzeczy musi to być ważny temat obrad"

W dniach 20-22 września 2022 roku przywódca Polski wraz z małżonką – Agatą Kornhauser-Duda składa wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem podróży jest udział w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku.

Andrzejowi Dudzie na pokładzie samolotu do Nowego Jorku towarzyszyli: prezydent Republiki Mołdawii Maia Sandu, prezydent Republiki Estońskiej Alar Karis oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Główny temat rozmów?

– ONZ to organizacja, która stawia sobie za cel utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i współpracy na świecie. A ponieważ i pokój, i bezpieczeństwo, i ta współpraca są – z powodu wojny na Ukrainie – poważnie zagrożona, a na terenie ukraińskim właściwie ten pokój nie istnieje, to siłą rzeczy musi to być ważny temat obrad – mówiła we wtorek w TVP Info szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak dodała, głównym tematem wystąpienia Andrzeja Dudy w Nowym Jorku będzie wojna na Ukrainie i jej konsekwencje. Zdaniem Grażyny Ignaczak–Bandych, głowa państwa polskiego, między innymi ze względu na bliskie kontakty z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, "jest w tej kwestii wyjątkowo wiarygodna".

– Ta wojna w sensie militarnym ma regionalny charakter, ale jej polityczne i ekonomiczne skutki mają zasięg światowy – zauważyła Ignaczak–Bandych w programie "Plan Dnia".

Duda w Nowym Jorku

Podczas wizyty w USA polski przywódca odbędzie szereg spotkań bilateralnych, między innymi z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, prezydentem Kazachstanu Kasymem Żomartem-Tokajewem, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz prezesem Banku Światowego Davidem Malpassem.

Andrzej Duda będzie także uczestniczył w szczycie na temat bezpieczeństwa żywnościowego organizowanym wspólnie przez USA, Unię Europejską, Unię Afrykańską i Hiszpanię.

