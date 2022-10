Jakubiak: Niemcy dalej uważają Polaków za gorszy naród

Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną do Niemiec w sprawie reparacji wojennych. Według Raua uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno obejmować m.in. wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i niematerialne.

Jakubiak: Niemcy udają, że deszcz pada

Zdaniem Marka Jakubiaka, "Niemcy od II wojny światowej udają, że deszcz pada, więc nie ma co się spodziewać, że nagle zmienią swoje podejście do relacji polsko-niemieckich". – Oni nas uważali w sposób jaskrawie oczywisty za gorszy naród i uważają nas dalej za takowy – ocenił.

– Dziś mamy do czynienia z faktem, który od 70 paru lat jest momentem, w którym możemy mówić o tym, że wreszcie ktoś Polskę reprezentuje w tej sprawie – powiedział.

– To, że my o tym mówimy, to nie jest nasz problem. To jest sprawa Niemców, jak oni się rozliczą z własnej historii i jak się rozliczają z sąsiadami. To jest nie tylko sprawa honoru, ale też podejścia do rzeczywistości prawnej. Niemcy, udając, że deszcz pada, zachowują się najgorzej jak tylko można, a to bezpośrednio uderzy w nich. Czas na rozliczenia – mówił Jakubiak w TVP Info.

Zaapelował, aby w kontekście reparacji nie używać takich określeń jak "częściowe rozliczenie" lub "konserwatywne podliczenie". – Powinniśmy ich na maksa podliczyć, położyć fakturę i potem zacząć negocjować. Nie używajmy takich zwrotów, bo to tylko daje im paliwo na ograniczanie własnej odpowiedzialności – stwierdził.

Polska domaga się reparacji od Niemiec

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Władze w Berlinie stoją na stanowisku, że sprawa reperacji została zamknięta w 1953 r.

