CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Według Siergieja Karnauchowa "życie jest przereklamowane”. Kremlowski propagandysta wzywa żołnierzy rosyjskich, by w sytuacji bez wyjścia popełniali samobójstwo. I spotkała go za to krytyka ze strony innego propagandysty.

– Powinniśmy napisać katechizm dla żołnierzy. Naszym chłopcom trzeba wyjaśnić, że kiedy taki żołnierz leży i czeka na przylot (ukraińskiego) dronu, to niech się zastrzeli. Niech nie czeka, aż zostanie inwalidą. To w najlepszym wypadku. W gorszym czeka śmierć w męczarniach. Po co to? – mówił Siergiej Karnauchow, publicysta i politolog, jeden z prowadzących programu Sołowiow.live, podczas transmisji na żywo. Propagandysta dodał, że "znaczenie życia jest wyolbrzymiane”.