"Kompletnie nieakceptowalne zachowanie". Kaczyński ukarał jednego z polityków PiS

We wtorek Onet opublikował artykuł, w którym stwierdzono, że Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS i były wiceminister energii, stosował wobec swojej żony przemoc. Wstrząsające stenogramy z jednej z awantur, które zamieścił na swych łamach portal, są pełne wyzwisk oraz wulgarnego języka.

Tobiszowski zawieszony

Na doniesienia o Tobiszowskim zareagowały władze Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu polityka w prawach członkach. Wobec niego wszczęto także procedurę zmierzającą do usunięcia go z ugrupowania.

"Decyzja o nieumieszczaniu p. G. Tobiszowskiego na listach @pisorgpl do PE podyktowana była wieloma niepokojącymi informacjami jakie docierały do kierownictwa partii, a dotyczyły jego dalece niestosownego i kompletnie nieakceptowalnego zachowania. Wobec kolejnych, oburzających doniesień medialnych p. prezes J. Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu p. G. Tobiszowskiego w prawach członka partii i wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Partyjnej z wnioskiem zmierzającym do jego wykluczenia ze struktur @pisorgpl" – napisał w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jedno z nagrań, którymi dysponuje Onet, pokazuje sytuację, w której pijany Tobiszowski wraca do domu i chce położyć się spać w sypialni. Żona prosi go jednak, aby poszedł do innego pokoju. To rozwścieczyło polityka.

"Grzegorz Tobiszowski: Jesteś prymityw. Prymityw. Poje***y prymityw. K***a, ty mnie w moim łóżku nie przyjmiesz? Kota wolisz? K***, ja pier***ę. Tania, wypiłem, ale mózg chodzi. Koniec z nami. Koniec! Nie będzie ślubu, nie będzie, k*** niczego i nie szukaj domu wspólnego. Ja sobie znajdę, nie dla ciebie, dla mnie. Weź sobie, k***, talerze i twoje gówna. I nagrywaj mnie, mam to w dupie. (...) Powiem ci, to co zrobiłaś, to jest kur****o. Wypiłem, ale jesteś, k***a, hańbą. Hańbą kobiecą! Śpij i, k***a, się gździj. To jest, k***a, łóżko moje. Wiesz co? Ja cię, k***a, utrzymuję. Nie dajesz 10 groszy. Jesteś pasożytem, pasożyt jesteś! Jak ty możesz żyć, jako pasożyt? Mam cię w dupie, wyjeżdżam i, k***a, gnij tutaj" – czytamy na portalu.

