Specjalna narada kierownictwa PiS. Kaczyński podjął ważną decyzję

W ostatnich dniach w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się specjalna narada kierownictwa partii przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego – informuje we wtorek Radio ZET.

Wybory do PE: Kaczyński chce wesprzeć Bocheńskiego

Z ustaleń dziennikarza rozgłośni, że na spotkaniu tym zapadła decyzja o zorganizowaniu specjalnego wsparcia dla ubiegającego się o mandat europosła Tobiasza Bocheńskiego, który znalazł się na drugim miejscu listy PiS w Warszawie i powiatach ościennych. "Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć w stolicy tylko na jeden mandat, co oznacza, że może go wziąć nie Bocheński, a 'jedynka' na liście, Małgorzata Gosiewska" – zauważa Radio ZET.

Dlaczego zatem to więc Bocheński ma otrzymać wsparcie? Nieoficjalnie wiadomo bowiem, że prezes Kaczyński widzi w nim potencjalnego kandydata PiS na prezydenta w wyborach w 2025 roku. "Bocheński mógłby według Kaczyńskiego zrealizować ten sam scenariusz wyborczy, co Andrzej Duda, który w maju 2014 został europosłem, a rok później wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Bronisława Komorowskiego" – czytamy.

Podczas narady miała zapaść decyzja, że w kampanię Bocheńskiego zaangażują się współpracownicy Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina i Zdzisława Sipiery, byłego wojewody mazowieckiego. Ma on także otrzymać potężny budżet do wykorzystania. Mowa o nawet 200 tysiącach złotych.

"W czasie spotkania powstał także pomysł, aby Jarosław Kaczyński osobiście zaangażował się w kampanię Bocheńskiego i nagrał wspierający go filmik, który miałby być rozpowszechniany w mediach społecznościowych" – twierdzi rozgłośnia.

Pytany o te ustalenia sam kandydat PiS podkreślił, że nie brał udziały w "rzekomej" naradzie. Nie wykluczył jednak, że jego budżet na kampanię może zostać zwiększony.

Listy PiS w wyborach do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 9 czerwca. Polacy dokonają w nich wyboru 53 eurodeputowanych. Na listach Prawa i Sprawiedliwości zobaczymy m.in. byłego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, a także byłą premier Beatę Szydło.

