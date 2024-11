Sikorski złożył obietnicę. To będzie jego pierwsza decyzja jako prezydenta

Radosław Sikorski, który ubiega się o nominację na kandydata Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich udał się w niedzielę do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam, w Przysieku koło Torunia, zabiegał o głosy członków KO w zbliżających się prawyborach. Podczas spotkania złożył obietnice.

Radosław Sikorski powiedział, co zrobi pierwszego dnia urzędowania jako prezydent

– Jeśli zostanę prezydentem, to Pałac Prezydencki nie będzie azylem dla przestępców. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli kandydować do Parlamentu Europejskiego dlatego, że pan prezydent Andrzej Duda nie tylko ich ułaskawił, ale także zatarł im wyroki. To kompletnie niedopuszczalne – ocenił minister spraw zagranicznych.

To jednak nie jedyna obietnica założona przez Sikorskiego. Zapowiedział on bowiem, że pierwszą jego decyzją jako prezydenta RP będzie odebranie Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. – Ślubuje, zrobię to pierwszego dnia – oświadczył.

Przypomnijmy, że opinię iż poseł PiS powinien zostać pozbawiony tego orderu Sikorski wyrażał już wcześniej. – To, co już wiemy o oszustwach w podkomisji, to, co już wiemy, w jak skandaliczny sposób, jak poprowadził sprawę WSI, oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu. Gdyby to ode mnie zależało, to straciłby go tego samego dnia – przyznał. W swojej ocenie Macierewicza szef polskiej dyplomacji szedł jednak dużo dalej. Według niego, za to, co polityk ten robi w Polsce od 30 lat, "powinien już dawno siedzieć". – Mam nadzieję, że będzie siedział – dodał.

Prawybory w KO. Sikorski czy Trzaskowski?

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. O miano to ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

