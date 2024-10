"Mam nadzieję, że będzie siedział". Sikorski ostro o Macierewiczu

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Jarosław Stróżyk przedstawił w środę raport komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Komisja zawiadomi prokuraturę ws. działań Antoniego Macierewicza. Zarzuca politykowi Prawa i Sprawiedliwości dopuszczenie się "zdrady dyplomatycznej".

Radosław Sikorski: Antoni Macierewicz już dawno powinien siedzieć

Do sprawy odniósł się szef polskiej dyplomacji. – Gdyby Antoni Macierewicz był rosyjskim szpiegiem, to nie mógłby lepiej wykonywać swojego zdania – ocenił Radosław Sikorski. Według niego, za to, co polityk ten robi w Polsce od 30 lat, "powinien już dawno siedzieć". – Mam nadzieję, że będzie siedział – dodał.

– Ani siedziba prezydenta, ani kancelaria prezydenta nie są poza polskim porządkiem prawnym, nie są w ramach jakiegoś porządku monarszego. Mają obowiązek współpracować z innymi organami państwa – powiedział.

Zdaniem szefa MSZ, Macierewicz powinien być pozbawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę orderu Orła Białego. – To, co już wiemy o oszustwach w podkomisji, to, co już wiemy, w jak skandaliczny sposób, jak poprowadził sprawę WSI, oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu. Gdyby to ode mnie zależało, to straciłby go tego samego dnia – przyznał.

Raport dot. rosyjskich wpływów. Komisja o "zdradzie dyplomatycznej" Macierewicza

Prezentując w środę środę raport komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich generał Jarosław Stróżyk mówił, że "w ocenie komisji podjęta przez ministra Macierewicza (...) podyktowana w dużej mierze osobistą niechęcią do partnerów z UE decyzja o wycofania się z programu Karkonoszy".

– W konsekwencji straciliśmy możliwość stacjonowania w Polsce takich samolotów. Program dziś jest wielkim sukcesem, flota stacjonuje dziś w Niemczech, a nie w Powidzu. Zastąpili nas Czesi. Dziś mają zdolność tankowania w powietrzu. Polska takich możliwości nie ma. Wobec powyższego komisja rekomenduje przekazanie dokumentów prokuraturze – powiedział.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapowiedział, że "zarekomenduje złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza na podstawie przepisu dotyczącego zdrady dyplomatycznej".

Stróżyk stwierdził ponadto, że otoczenie prezydenta "ukrywa przed komisją informacje dotyczące działań ministra obrony narodowej w latach 2015-2018".

