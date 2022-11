Którą partię poparli amerykańscy Żydzi i czym się kierowali? Sondaż

Jak podaje portal haaretz.com w wyborach do Kongresu w USA, trzech na czterech amerykańskich Żydów głosowało na Partię Demokratyczną. Ich wybór był w znacznym stopniu motywowany "antysemityzmem" i "ekstremizmem" wynikającymi z rzekomego wpływu Donalda Trumpa na Partię Republikańską.

Za aborcją i Bidenem

Jak wynika z sondażu GBAO Election Night na zlecenie J Street, 74-proc. głosujących Żydów wybrało Demokratów, a 25 proc. Republikanów.

55 proc. pytanych jako powód swojej decyzji wskazało czynnik związany z "demokracją", której ma zagrażać Trump. Z kolei 40 proc. ankietowanych podało jako główny motyw kwestię aborcji.

Jak zauważa haaretz.com, wyniki te odzwierciedlają rezultat sondażu Jewish Electorate Institute z początku roku, który także te dwie kwestie wskazał jako najważniejsze dla żydowskich wyborców.

W związku z tym żydowscy wyborcy a Ameryce nadal w przeważającej mierze popierają urzędującego prezydenta Joe Bidena, pomimo jego niskich notowań ogólnych. Podczas gdy 70 procent amerykańskich Żydów aprobuje postać Bidena, to wśród ogółu społeczeństwa współczynnik ten wynosi 42 procent.

Trump "zagrożeniem dla Żydów w Ameryce"?

Osiem pięć procent wyborców stwierdziło, że jest bardzo zaniepokojonych "antysemityzmem", przy czym 76 proc. uważa, za to zjawisko odpowiadają Trump i jego frakcja z Partii Republikańskiej. Ponadto 74 procent jest przekonanych, że Trump i ruch MAGA (Make America Great Again) są "zagrożeniem dla Żydów w Ameryce".

Trend jednak odwrotny?

Tymczasem dyrektor RepublicanJewishCoalition Sam Markstein stwierdził, komentując ten sondaż, że RJC woli trzymać się sondaży exitpolls, które są bardziej wiarygodne.

Według niego potwierdzają one raczej konsekwentny trend przesuwania się żydowskich wyborców przesuwających się w kierunku Partii Republikańskiej. Jak podała stacja Fox News, w wyborach do Kongresu stosunek ten wyniósł mniej niż podało J Street, bo 65 do 33 dla Demokratów.

– J Street nie podoba się ten sondaż, więc rozejrzeli się i zapłacili za sondaż, który im się podoba. Trendy są absolutnie jasne: żydowscy wyborcy zmierzają w kierunku Republikanów. 24 procent w 2016 roku, 30 procent w 2020 roku, 33 procent w 2022 roku. I żaden opłacony przez J Street sondaż nie zmieni tych faktów – powiedział Markstein.

