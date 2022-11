Wybory do Kongresu USA. Kontrola nad Senatem rozstrzygnięta

Trwa liczenie głosów w wyborach do Kongresu USA. Wciąż nie wiadomo, jaki będzie ostateczny rozkład sił w Izbie Reprezentantów. Po zaciętej rywalizacji zapadło natomiast rozstrzygnięcie w Senacie. Zwycięstwo senator Catherine Cortez Masto w Nevadzie dało Demokratom pięćdziesiąty mandat potrzebny do utrzymania większości w tej izbie.

USA. Demokraci utrzymają Senat

8 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się tzw. wybory połówkowe (w połowie kadencji prezydenta). Amerykanie wskazali wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów oraz 33 lub 34 spośród 100 senatorów, czyli jedną trzecią składu Senatu USA.

W niedzielę rano czasu polskiego okazało się, że w stanie Nevada reelekcję uzyska Catherine Cortez Masto z Partii Demokratycznej. Jak podają amerykańskie media, po podliczeniu wyników z 98 proc. komisji Cortez prowadzi nad kandydatem Republikanów Adamem Laxaltem o 0,7 punktu procentowego, czyli o ponad 6,5 tys. głosów.

Oznacza to, że Demokraci będą reprezentowani w 100-osobowym Senacie przez co najmniej 50 głosów, czyli tyle, ile obecnie. Umożliwi im to utrzymanie większości, ponieważ w przypadku remisu w głosowaniu rozstrzygającym głosem dysponuje wiceprezydent, którą jest obecnie Kamala Harris.

W Georgii możliwa dogrywka 6 grudnia

Demokraci walczą jeszcze o 51. mandat. Może to zagwarantować wygrana dotychczasowego senatora Raphaela Warnocka w Georgii, gdzie głosowanie odbędzie się 6 grudnia.

W tym stanie ani kandydat Demokratów, ani Republikanów, nie zdobyli co najmniej połowy głosów, a ich wyniki są do siebie bardzo zbliżone. Wynika to z faktu, że stosunkowo niewielką liczbę wyborców przekonał do siebie kandydat Partii Libertariańskiej. Jeżeli w Georgii dojdzie do "dogrywki", ponowne głosowanie odbędzie się 6 grudnia.

Jak podawały w dniu wyborów amerykańskie media, przełomowym momentem w rywalizacji o Senat okazało się zwycięstwo demokraty Johna Fettermana w Pensylwanii. Dotychczas ten stan reprezentował republikański polityk. Media informowały, że finalne liczenie wyników głosowania przedłuża się ze względu na długie liczenie głosów oddanych drogą korespondencyjną m.in. w Nevadzie i Arizonie.

Republikanie prowadzą w Izbie Reprezentantów

Republikanie wygrywają natomiast w Izbie Reprezentantów. Obecnie (niedziela 13 listopada godz. 8.00 polskiego czasu) prowadzą 2011 do 204 i są zdecydowanie bliżej do uzyskania wynoszącej 218 mandatów większości. Liczenie głosów trwa jeszcze w 20 okręgach.

Czytaj też:

"Tych stanów dotyczą kłopoty z liczeniem głosów". Cejrowski skomentował przebieg wyborów