Kryzys w TK. Senat ma dziś dyskutować o odebraniu sędziom wynagrodzeń

Jak przypomina "DGP", o tym, że wynagrodzenie sędziego ma odpowiadać godności urzędu, mówi wprost ustawa zasadnicza. Natomiast o tym, ile konkretnie mają zarabiać przedstawiciele władzy sądowniczej, przesądzają poszczególne ustawy.

"Sejm uznał jednak, że może je zignorować i przesłał Senatowi ustawę budżetową z poprawkami, w efekcie których w przyszłym roku Trybunał Konstytucyjny na wypłaty dla sędziów nie otrzyma ani złotówki" – czytamy.

Dziennik podkreśla, że "nie zapewniono też pieniędzy na zagwarantowane ustawowo podwyżki dla sędziów Sądu Najwyższego". "Wszystko dlatego, że w opinii posłów organy te działają niezgodnie z konstytucją i nie należy ich dłużej finansować. Tymczasem może się okazać, że takimi działaniami posłowie sami naruszają ustawę zasadniczą" – ocenia gazeta.

Sędziowie TK i SN stracą pieniądze? Eksperci ostrzegają

O tym, że parlament nie może swobodnie ingerować w zasady wynagradzania sędziów, przekonany jest dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczy, że skoro na podstawie regulacji konstytucyjnej doszło do ukształtowania uposażeń sędziowskich, to Sejm poprzez ustawę budżetową nie jest władny ingerować w ich wysokość. – W ten sposób bowiem ingeruje w wartości konstytucyjne – uważa Zaleśny.

Podobną opinię w tej sprawie ma dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Jego zdaniem "tylko niewypłacanie pensji sędziom dublerom można uznać za uzasadnione", ponieważ "o tym, że nie są oni sędziami TK, przesądził już Europejski Trybunał Praw Człowieka".

– Jakie jednak są podstawy do tego, aby nie wypłacać wynagrodzeń sędziom TK, którzy dublerami nie są? Do tego nie wystarczą czynione przez niektórych przedstawicieli rządu stwierdzenia, że to już nie jest sąd konstytucyjny. To zdecydowanie za mało – powiedział "Gazecie Prawnej" dr Stępniak.

