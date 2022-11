Szef NATO: Putin popełnił dwa strategiczne błędy

W poniedziałek Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało Federację Rosyjską za kraj terrorystyczny. Delegaci wezwali także do powołania specjalnego międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni popełnionych przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.

Stoltenberg mówi o błędach Putina i ostrzega przed Rosją

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w swoim przemówieniu w Madrycie, że prezydent Rosji Władimir Putin popełnił "dwa duże strategiczne błędy podczas inwazji na Ukrainę". – Nie docenił odwagi i woli walki Ukraińców, a także determinacji sojuszników i partnerów z NATO, by wesprzeć Ukrainę – dodał.

– Myślał (Putin - red.), że może pokonać Ukrainę w ciągu kilku dni. Dziewięć miesięcy później Rosja nadal ponosi porażki, a Ukraińcy wyzwalają swoje terytorium spod okupacji, ostatnio Chersoń – podkreślił Stoltenberg, cytowany przez agencję UNIAN.

Jednocześnie zaznaczył, że Rosji nie należy lekceważyć. Zwrócił uwagę na utrzymywany przez Putina znaczny potencjał militarny i dużą liczebność wojsk.

– Rosja jest gotowa ponieść znaczne straty. Jest także gotowa zadać straszne cierpienia narodowi ukraińskiemu. Widzieliśmy, jak drony i rakiety uderzają w ukraińskie miasta, ludność cywilną i obiekty infrastruktury krytycznej. Dlatego musimy być gotowi wspierać Ukrainę w dłuższej perspektywie – oświadczył szef NATO.

Wybuch rakiety w Polsce w czasie zmasowanego ostrzału Ukrainy

15 listopada podczas ataku rakietowego na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły rekordową liczbę ok. 100 pocisków. Był to najbardziej zmasowany ostrzał od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się inwazja.

Tego samego dnia we wtorek we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. MSZ podało, że na terytorium Polski spadł pocisk produkcji rosyjskiej.

Najprawdopodobniej była to rakieta S-300 wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną w celu zniszczenia rosyjskiego pocisku.

