MSZ potwierdza: W Przewodowie spadł pocisk produkcji rosyjskiej

"W dniu 15 listopada 2022 roku miał miejsce kolejny wielogodzinny zmasowany ostrzał całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej prowadzony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. O godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zdarzeniem, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" – czytamy w komunikacie, który wydał rzecznik prasowy resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.

AP: Dwie rosyjskie rakiety

Wcześniej agencja prasowa Associated Press podała, bazując na źródłach w wywiadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety. W podobnym czasie amerykański Pentagon wskazywał, że "na razie nie ma podstaw do twierdzeń, że dwie rosyjskie rakiety uderzyły w powiecie hrubieszowskim". Rzecznik prasowy departamentu obrony USA podkreślił przy tym, że "jeśli tylko takie potwierdzone informacje się pojawią, zostaną przekazane". Jednocześnie Pentagon zapewnił, iż "terytorium NATO będzie chronione".

Jak podało Radio Lublin, do zdarzenia w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło we wtorek, 15 listopada 2022 roku około godziny 15:40 na wadze najazdowej, gdzie ciągniki wjeżdżają z towarami. Informację tę potwierdziła rozgłośni radiowej lokalna policja. Około godziny 16:00 radio relacjonowało, iż na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze. Według wstępnych ustaleń, ciągnik, który wjechał na wagę, nagle eksplodował. Do Przewodowa natychmiast udał się wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Czytaj też:

Eksplozja w Przewodowie. Śledztwo pod osobistym nadzorem Prokuratora KrajowegoCzytaj też:

Wybuch na Lubelszczyźnie. Burmistrz Hrubieszowa apeluje o spokój