Wigilijne posiedzenie rządu. Premier i ministrowie zaśpiewali kolędę

– Dzisiaj mamy szczególne posiedzenie rządu – powiedział Donald Tusk.

Premier złożył Polakom świąteczne życzenia. – Żeby te święta były spokojne, żebyście odnaleźli spokój, poczucie bezpieczeństwa przy stole wigilijnym ze swoimi najbliższymi. W tych trudnych czasach o spokój czasami najtrudniej, ale z otwartymi sercami i z nadzieją na bezpieczną, dobrą przyszłość na pewno łatwiej będzie nam wszystkim przejść przez te skomplikowane czasy – mówił.

Rząd zaśpiewał kolędę

– W to wigilijne posiedzenie rządu będziemy działać na rzecz tego, co najważniejsze, na rzecz waszego bezpieczeństwa i spokoju. Jesteśmy po to, aby gwarantować Polsce i każdej polskiej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i stałości – wskazał premier. I zapewnił, że wraz z ministrami będzie pamiętał o tych, którzy w Wigilię pełnią służbę lub są w pracy.

– Łamiąc się opłatkiem będziemy pamiętali o ofiarach powodzi i tych, którzy stracili domy. Będziemy pamiętali o tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na granicach. Będziemy pamiętali o tych, którzy na dyżurach szpitalnych będą dbali o osoby potrzebujące pomocy medycznej – oznajmił.

Po życzeniach premier zaproponował – jak zaznaczył, zgodnie z tradycją – wspólne zaśpiewanie kolędy "Wśród nocnej ciszy". – Wy jesteście jacyś tacy skrępowani, przejęci – zwrócił się do ministrów. Faktycznie, pomysł wywołał mieszane reakcje. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy w czasie kolędowania wyraźnie spuściła głowę.

– Ja mogę zacząć, bo mam doświadczenie z tą kolędą – stwierdził Donald Tusk. A po zakończonym śpiewie, powiedział: – Ja wiem, że znacie wszystkie zwrotki. Ja też to udowodniłem, ale czeka nas robota.

We wtorek rząd przyjął m.in. projekt ustawy, który przewiduje kompleksową modernizację instytucji rynku pracy. Chodzi o udoskonalenie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia i form aktywizacji zawodowej.

