Poseł PSL: Mateusz Morawiecki wykonuje tylko pewne polecenia

W środę w programie "Express Biedrzyckiej" w "Super Expressie" Marek Sawicki mówił, że Mateusz Morawiecki w rządzie nie podejmuje żadnych decyzji, a co więcej, "jest poniewierany przez Solidarną Polskę".

– Niestety, Jarosław Kaczyński i PiS nie traktują nas poważnie – stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej.

Rola Kaczyńskiego, pozycja Morawieckiego

Zdaniem Sawickiego, "faktycznym premierem", a także "szefem i nad prezydentem, i nad premierem" jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Mateusz Morawiecki wykonuje tylko pewne polecenia. Myślę, że to się bierze z przeszłości pana premiera. Nie wiem, czy się boi. Mateusz Morawiecki pracował w systemie bankowym, robił tam błyskotliwą karierę, zarabiał duże pieniądze. Czy słusznie czy nie, nie mnie to oceniać. Ale przyzwyczaił się do funkcjonowania w warunkach dużych finansów i pewnego braku odpowiedzialności – skomentował parlamentarzysta klubu PSL – Koalicji Polskiej.

– Dziś mamy sytuację, w której panu Mateuszowi Morawieckiemu wydaje się, że odpowiedzialność bierze Jarosław Kaczyński, a de facto powinien sobie uświadomić, że konstytucyjnie za to wszystko co się dzieje on jest odpowiedzialny – podkreślił polityk ludowców.

Spór w obozie Zjednoczonej Prawicy

Nie jest tajemnicą, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy istnieje poważna różnica zdań, co do strategii obranej przez premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie funduszy, takich jak Krajowy Plan Odbudowy.

Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kursu wobec Brukseli, z użyciem prawa weta włącznie. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają się za bardziej miękkim negocjacyjnym podejściem do rozmów z Komisją Europejską.

