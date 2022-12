Lisiecki: Jarosław Kaczyński głośno mówi, jakie winy leżą po niemieckiej stronie

DoRzeczy.pl: Niemiecka prasa krytykuje „antyniemiecką" postawę prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i prognozuje jego polityczny koniec. Jak pan skomentuje nastawienie mediów w Berlinie?

Paweł Lisiecki: Nie wiem, czyj koniec będzie pierwszy – politycznej dominacji Niemiec w Europie, czy koniec kariery politycznej prezesa Kaczyńskiego? Mamy sytuację, w której to raczej Berlin ma coraz bardziej pod górkę. Owszem, my jako formacja rządząca mamy przed sobą przyszłoroczne wybory parlamentarne, jednak biorąc pod uwagę dotychczasową niemiecką dominację w Europie, gdzie każdy liczył się z nich zdaniem, to od pewnego czasu mam wrażenie, że większość europejskich rządów zauważyła, że polityka UE jest podporządkowana interesom Niemiec, a to się nie podoba. O polityczny losy prezesa PiS jestem spokojny.

Skąd ten atak Niemców?

Mamy polityczne zaszłości i wiele nieuregulowanych spraw, o których głośno mówi Jarosław Kaczyński. Proszę zauważyć, że słowa prezesa PiS są podparte konkretnymi faktami. Niemcy nie wypłacili Polsce reparacji, odpowiadają za wybuch II wojny światowej i zniszczenia, mają u siebie wiele polskich dzieł sztuki, których nie chcą oddać, a dodatkowo ich dzisiejsza polityka energetyczna uzależniła UE od Rosji, a to przyczyniło się do wybuchu wojny. Prezes Kaczyński mówi o tym głośno, a niechętnie chcą tego słuchać w Berlinie.

Może niemieccy publicyści chcą uspokoić niemieckie społeczeństwo, twierdząc: spokojnie, on zaraz odejdzie.

Prasa niemiecka pisze do Niemców, to oczywiste. Do pewnego momentu publikacje w tamtejszych mediach były zbieżne z polityką niemieckiego rządu, jednak teraz zaczyna być to rozbieżne. Niemcom nie można jednak odmówić walki o ich interes. Tamtejsza prasa zdecydowanie reprezentuje interes Niemiec, więc każda publikacja ma utwierdzać społeczeństwo w tej walce.

Podczas jednego z ostatnich wystąpień prezes PiS stwierdził, że w Polsce mamy podział na obóz polski i antypolski. Jak to rozumieć?

Myślę, że każdy polityk uważa się za reprezentującego interesy Polaków. Jednak, kto reprezentował interes polski lub antypolski, z pewnością oceni historia. Mimo wszystko, samo przez się rozumie się, że jedna ze stron sporu politycznego reprezentuje dziś interes polski, a druga nie bardzo.

