Szynkowski vel Sęk: Jest duża szansa, że środki na KPO będą przed wyborami

W środę Sejm może zająć się zgłoszonym na początku grudnia przez grupę posłów PiS projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być - jak twierdzą wnioskodawcy - wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Nowela przekazuje sądownictwo dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego.

Zmianom przeprowadzanym pod dyktando Brukseli sprzeciwia się koalicjant PiS, Solidarna Polska, z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą na czele.

Ustawa o SN w Sejmie. Kiedy pierwszy wniosek o pieniądze?

– To, jak szybko będzie przebiegał harmonogram prac, to rodzaj decyzji politycznej. Im szybciej będą te prace przebiegały, tym większa szansa na szybkie złożenie wniosku o płatność i pozyskanie pieniędzy z KPO – mówił we wtorek w Polsat News Szymon Szynkowski vel Sęk, który prowadzi negocjacje z Brukselą.

Zapytany, czy wniosek zostanie złożony od razu po przyjęciu ustawy przez Sejm, czy dopiero po podpisaniu jej przez prezydenta, minister odparł: "Zobaczymy, to jest decyzja pana premiera. Będziemy o tym rozmawiać, jeśli zostanie rozpoczęta praca parlamentarna".

Jakie szanse na KPO w tym roku? Szynkowski vel Sęk odpowiada

Dopytywany, czy jest szansa, że pierwsze pieniądze na KPO trafią do Polski jeszcze przed wyborami, Szynkowski vel Sęk stwierdził, że "absolutnie tak".

– Myślę, że ta szansa jest bardzo duża, natomiast jest tym większa, im szybciej ta kwestia będzie procedowana. Gdyby udało się te rozwiązania przyjąć, to wówczas widzę potencjalną perspektywę, że późną wiosną te środki mogłyby do Polski trafić – powiedział minister.

W ramach KPO dla Polski zarezerwowano ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

