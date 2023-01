Najważniejsi na świecie. Dziadkowie

Za tę bezgraniczną miłość, którą dają swoim wnukom, za dar cierpliwości i wyrozumiałości, za dobre serce i wspaniałe smaki z dzieciństwa, które pozostają w nas do końca życia. Za to najbardziej kochamy naszych dziadków. Dla wielu z nas beztroskie dzieciństwo kojarzy się z wakacjami u dziadków, kiedy bez nadzoru rodziców mogliśmy szaleć i bawić się na całego, a oni bez słowa krytyki i jedynie z właściwą troską dbali o nas i nasze bezpieczeństwo. Takie są nasze wspomnienia z dzieciństwa, kiedy każde wakacje spędzałyśmy w uroczej małej mieścinie nieopodal Dąbrowy Tarnowskiej nad cudowną rzeką Wisłą. Nasi dziadkowie mieli tam mały domek, w którym spędzali czas od wiosny do późnej jesieni, a my, co roku, przyjeżdżałyśmy tam na wakacje. Tam