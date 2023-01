Kto nowym selekcjonerem? Kulesza: Czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu

W grudniu 2022 roku Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że Czesław Michniewicz stracił posadę selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jak wówczas przekazano, trener odbył kilka spotkań z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, wiceprezesami oraz zarządem związku. W ich trakcie szkoleniowiec podsumował występ Polaków na mistrzostwach świata w Katarze, a także omówił aspekty organizacyjne dotyczące udziału kadry w mundialu.

"Po wnikliwiej analizie (...), PZPN zdecydował nie przedłużać wygasającej z końcem roku umowy" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Trzy nazwiska z zagranicy

– Konkretnego dnia wyboru nowego selekcjonera nie podam. Jak będziemy wszystko wiedzieli, to to ogłoszę. Nie jest to ode mnie uzależnione. Czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu, żeby podjąć decyzję. Chce się zastanowić, musi zaakceptować nasze warunki, ewentualnie w tych warunkach coś zmienić. Myślę, że do końca miesiąca sprawa powinna się wyjaśnić – powiedział w rozmowie z portalem eurosport.tvn24.pl Cezary Kulesza.

Prezes PZPN potwierdził, że obecnie w grę wchodzą nazwiska trzech trenerów z zagranicy. – Najbardziej jestem zaangażowany w rozmowy właśnie z tymi osobami – stwierdził szef związku.

Eurosport podał, iż rozważane są kandydatury: Bośniaka Vladimira Petkovicia, byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Szwajcarii, Portugalczyka Paulo Bento, który prowadził drużynę Korei Południowej na mundialu w Katarze, a także Chorwata Nenada Bjelicy, który w przeszłości był szkoleniowcem Lecha Poznań.

W zeszłym tygodniu portal Meczyki.pl informował, że PZPN skontaktował się z legendarnym angielskim piłkarzem Stevenem Gerrardem, który w ubiegłym roku trenował zespół Aston Villi.

Czytaj też:

Polski czy zagraniczny trener? Polacy wskazują, kto powinien być selekcjoneremCzytaj też:

Współpraca Orlenu z PZPN. Jest decyzja