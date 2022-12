Zapadła decyzja PZPN ws. Michniewicza. Trener rozstaje się z kadrą

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla trenera biało-czerwonych. Choć polska drużyna poradziła sobie na mundialu w Katarze nie najgorzej (reprezentacja Polski wyszła z grupy), to na selekcjonera oraz piłkarzy spadła fala krytyki w związku z doniesieniami o premiach, jakie mieli otrzymać od premiera.

Prezes PZPN Cezary Kulesza rozważał, czy przedłużyć kontrakt z Michniewiczem, czy jednak poszukać nowego trenera. Sam Michniewicz deklarował, że jeśli związek zechce nadal z nim współpracować, jest gotowy do pracy.

Michniewicz traci pracę

Teraz PZPN oficjalnie poinformował, że Czesław Michniewicz traci posadę trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

"W ubiegłym tygodniu Czesław Michniewicz odbył kilka spotkań z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, wiceprezesami oraz zarządem PZPN. W ich trakcie selekcjoner podsumował występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze, a także omówił aspekty organizacyjne udziału kadry w mundialu. Po wnikliwiej analizie wszystkich informacji, PZPN zdecydował nie przedłużać wygasającej z końcem roku umowy Czesława Michniewicza" – czytamy w komunikacie.

– W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

– Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze – dodał Cezary Kulesza.

Wkrótce ruszą poszukiwania nowego trenera

Jednocześnie PZPN informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się proces wyboru nowego selekcjonera, który poprowadzi reprezentację Polski w nadchodzących kwalifikacjach mistrzostw Europy. – Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat prezentacji selekcjonera. Jednocześnie zapewniamy, że wybór nowego szkoleniowca jest dla zarządu PZPN kwestią priorytetową – podkreślił prezes Kulesza.

"Czesław Michniewicz rozstaje się z PZPN. Właściwie wszystko było jasne po zeszłotygodniowych spotkaniach. Zwłaszcza po czwartkowym zarządzie, a potem po piątkowym sygnale do Cezarego Kuleszy od drużyny. Prezes już wtedy rekomendował wiceprezesom rozstanie. I zdania nie zmienił" – komentuje dziennikarz sportowy Tomasz Włodarczyk.