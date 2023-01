Przepraszam za Narodowy

I otrzymałem upomnienie od p. Piotra Czapskiego. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Pan Czapski pisał, że pracował tam jego syn i nie wie, jak wielu (ale wielu) pacjentów wyleczył lub mógł jedynie bezradnie patrzeć na ich zgon. To mnie zaciekawiło jako temat, sięgnąłem więc do statystyk i publikuję je poniżej.

Szpital na Narodowym pracował łącznie 194 dni. Było w nim 550 łóżek, z możliwością rozbudowy do 1,2 tys. Koszt: ponad 110 mln zł. 567 tys. zł za dzień. Przez szpital przewinęło się 1850 pacjentów, ze średnim pobytem 11 dni na pacjenta. Na zmianie 12-godzinnej 30 lekarzy, 108 pielęgniarek i 30 ratowników medycznych. A więc na jednego pacjenta wydano ok. 60 tys. zł. Gdy się podzieli liczbę łóżek, pacjentów i średni czas przebywania w szpitalu, to wychodzi, że zajętość łóżek nie przekraczała 19