Premier: Choć zbliża się widmo kolejnej fali kryzysu, planujemy i realizujemy inwestycje

W poniedziałek Mateusz Morawiecki wystąpił na konferencji w miejscowości Dobieszowice (woj. śląskie). Premierowi towarzyszył między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Głównym tematem wystąpienia szefa rządu był podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Morawiecki: Planujemy i realizujemy inwestycje

– Każda gmina i każdy człowiek jest dla nas tak samo ważny. Chcemy, żeby każdy region miał równe szanse na ściągniecie inwestorów do siebie, a nie da się tego zrobić z dziurawymi drogami – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Naprawiliśmy finanse publiczne i z każdym rokiem przeznaczamy ogromne środki na realizację zadań lokalnych. Będziemy dalej realizowali nasze inwestycje w całej Polsce, bo dla nas nie ma Polski A, B czy C – stwierdził premier.

– Chcemy wyrównywać szanse, by młodzi ludzie mieli miejsca pracy, a lokalni przedsiębiorcy – zlecenia od samorządów. Choć zbliża się widmo kolejnej fali kryzysu, to my planujemy i realizujemy inwestycje, bo wiemy, że to najlepsza droga do wyjścia z kryzysu – oznajmił szef rządu.

Rozwój krajowej infrastruktury drogowej

Kancelaria Premiera przypomniała w komunikacie, że rozwój krajowej infrastruktury drogowej to jeden z głównych priorytetów polityki Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Według danych, wydatki na drogi lokalne w Polsce w latach 2016 – 2023 wzrosły aż o 248 proc. w porównaniu do lat 2008 – 2015.

W 2023 roku zaplanowano 2,6 mld złotych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace obejmą łącznie 2,8 tys. kilometrów, w tym 1,5 tys. to drogi powiatowe, a 1,3 tys. – drogi gminne.

W styczniu br. zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w Rogowie oraz drogi powiatowej nr 1172K w Wysocicach.

