Kto mógłby zastąpić Trzaskowskiego w Warszawie? Kilka nazwisk w grze

W prawyborach Koalicji Obywatelskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał 74,75 proc. głosów, podczas gdy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – 25,25 proc. Oznacza to, że Trzaskowski będzie kandydatem KO na prezydenta.

Gdyby Rafał Trzaskowski wygrał przyszłoroczne wybory prezydenckie, to jego mandat prezydenta Warszawy w momencie zaprzysiężenia na nową funkcję automatycznie by wygasł. Odwołani zostają wówczas również zastępcy prezydenta miasta. Kto wówczas przejmuje władzę w stolicy? Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta, jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez premiera, czyli komisarz. Wniosek o powołanie komisarza składa wojewoda za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Następnie premier zarządza przedterminowe wybory. Głosowanie powinno zostać ogłoszone i przeprowadzone w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta.

Kto po Trzaskowskim? Lista nazwisk

Kto mógłby zastąpić obecnego prezydenta stolicy? Na giełdzie nazwisk pojawiają się rozpoznawalni politycy Koalicji Obywatelskiej. Są to: były szef MSWiA, a obecnie pełnomocnik rządu ds. walki ze skutkami powodzi Marcin Kierwiński, europoseł Michał Szczerba, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, minister edukacji Barbara Nowacka, a także wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Mniej znaną kandydatką byłaby Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa gabinetu prezydenta Warszawy, zasiadająca w sejmiku województwa mazowieckiego. "Jej atutem miałby być kredyt zaufania, który posiada u premiera i szefa partii Donalda Tuska. To ona była szefową sztabu wyborczego KO w 2023 r. oraz podczas kampanii samorządowej w 2024 r." – wskazuje Radio Zet.

Wprost twierdzi, że Paprocka-Ślusarska ma największe szanse ma zastąpienie Trzaskowskiego w stołecznym ratuszu. – Trzaskowski namaścił ją na swoją następczynię. Tusk nie będzie miał nic przeciwko temu, bo Paprocka-Ślusarska była ostatnio szefową sztabu kampanii PO i bardzo dobrze mu się z nią współpracowało – skomentował rozmówca portalu.

