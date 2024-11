"Tęczowy Rafał". Konfederacja: Popierając go, popierasz Tuska

W głosowaniu w prawyborach Koalicji Obywatelskiejna kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej głos oddało 22,126 osób. Rafał Trzaskowski uzyskał 74 proc. głosów, podczas gdy Radosław Sikorski 25 proc. To oznacza zdecydowane zwycięstwo włodarza stolicy. – Jestem przekonany, że wychodzimy z tych prawyborów wzmocnieni. Ja mam bardzo mocny mandat, dużo determinacji i odwagi do tego, by wygrać z PiS-em. Zachowywaliśmy się w czasie tej kampanii po rycersku. Radek ma całkowitą rację, że kandydat na prezydenta musi być twardy i sprawdzony w boju. Dziękuję, że daliście mi tę energię – stwierdził zwycięzca tuż po ogłoszeniu wyników.

Konfederacja reaguje

Wybór Trzaskowskiego spotkał się z szybką reakcją Konfederacji, której kandydatem jest Sławomir Mentzen.

"Chcesz wiedzieć, co popierasz głosując na Rafała Trzaskowskiego? Lewicową ideologię wchodzącą do szkół, którą tęczowy Rafał chce wciskać naszym dzieciom. CPK w Berlinie zamiast w Polsce. Szaleńczą ideologię klimatyzmu i zakaz aut spalinowych. Marnotrawstwo publicznych pieniędzy i kampanie wyborcze na koszt podatników. I oczywiście – Donalda Tuska" – słyszymy w spocie w mediach społecznościowych.

"Czy takiego prezydenta chcesz dla Polski? Zamiast tęczowego Rafała, poprzyj Sławomira Mentzena, który nie pozwoli na indoktrynację polskich dzieci, szaleństwa klimatyczna i marnotrawstwo Twoich pieniędzy. Buduj z nami silną, bogatą Polskę" – zachęca narrator.

Kampania rozpocznie się 8 stycznia

Szymon Hołownia podczas spotkania w Rypinie poinformował, że kampania wyborcza rozpocznie się 8 stycznia. Marszałek wskazał jednak daty wyborów prezydenckich.– 8 stycznia mówimy: zaczyna się kampania, zaczyna się ten proces, w którym kandydaci w przejrzysty sposób będą mogli konkurować, zbierać podpisy, dbać o to, żeby te wybory były zrobione tak, jak powinny być zrobione – tłumaczył marszałek Sejmu.

Jednocześnie Hołownia zaznaczył, ze rywalizacja będzie odbywać się "w atmosferze spokoju, fair play, normalnej, merytorycznej dyskusji, bez żadnych podstępów, bez żadnego knucia".

– A więc kampania zacznie się z całą pewnością 8 stycznia i mam nadzieję, że dobrze się dla nas skończy – dodał.

Jak podkreślił sam Hołownia, zwracając się do zgromadzonych, jest to "news". – Dzisiaj żeśmy też nad tym siedzieli – przyznał marszałek Sejmu.

