Ukraiński kapłan: Tylko Bóg ma prawo decydować, kto powinien żyć, a kto nie

– Nikt nie może powiedzieć: "Trzeba umrzeć, a ty masz przywilej żyć". Nie mamy nawet prawa do podjęcia takiej decyzji o sobie – podkreśla abp. Szewczuk.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) zaznaczył w swoim codziennym przemówieniu, że wróg próbuje przełamać obronę sił ukraińskich w obwodzie ługańskim. Rosjanie przeprowadzili potężny atak na Charków – 10 pocisków trafiło w centralną część miasta.

Arcybiskup przypomniał, że każdy człowiek jest osobą umiłowaną przez Boga, istotą ludzką od pierwszej chwili poczęcia. – Dlatego jest kochany przez Boga nie tylko do końca tego ziemskiego życia, do śmierci, ale jest synem lub córką Boga, o których On pamięta nawet w śmierci i prowadzi do życia wiecznego – powiedział.

"Pan nas do tego wzywa"

Zwrócił uwagę, że słowo "powołanie" oznacza, że jest "Ktoś, kto mnie wzywa, kto osobiście zwraca się do mnie – Bóg, który buduje osobiste relacje z każdym człowiekiem". – Św. Bazyli Wielki pisze, że Pan pomaga ludziom wypełnić powołanie, do którego ich wzywa, ponieważ ludzie nie mogą Go podjąć o własnych siłach – zaznaczył abp Szewczuk.

Przypomniał, że "wejście w życie Trójcy Świętej jest możliwe tylko przez rękę Boga Ojca, Syna, przez moc i działanie Ducha Świętego". – Dlatego mówimy, że każda dusza ludzka jest z natury chrześcijańska, jak mówili pierwsi ojcowie Kościoła. Przecież pełną realizacją tego życia i powołania jest dążenie do uczestnictwa w życiu Boga – powiedział zwierzchnik UKGK.

Przypomniał: – Jednym z elementów, które Bóg daje człowiekowi, aby zrealizował swoje pragnienie szczęśliwego życia w Bogu, jest chrzest. Bycie chrześcijaninem to szczególne powołanie. I Pan wzywa do tego wszystkich.

