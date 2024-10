"Skrajna antypolska naiwność". Tyszka recenzuje PiS i PO

Zmienia się stosunek Polaków do Ukraińców. Według niedawnego sondażu CBOS przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popiera obecnie nieco ponad połowa respondentów (53 proc.), co stanowi najniższy wynik od początku rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.

Najbardziej przychylni przyjmowaniu Ukraińców do Polski są wyborcy koalicji rządzącej: Koalicji Obywatelskiej (71 proc. za przyjmowaniem, 25 proc. przeciw), Lewicy (81 proc. za, 18 proc. przeciw) i Trzeciej Drogi (72 proc. za, 27 proc. przeciw).

Bardziej podzieleni w tej kwestii są zwolennicy partii opozycyjnych, czyli Prawa i Sprawiedliwości (49 proc. za wobec 42 proc. przeciw) oraz Konfederacji (52 proc. za, 45 proc. przeciw).

Tyszka: Antypolska naiwność

Jak uważa poseł Konfederacji Stanisław Tyszka, poprzedni i obecny rząd "uprzywilejowały uchodźców z Ukrainy", co jest "ewenementem" na skalę światową i przykładem skrajnej "antypolskiej naiwności".

– Tylko płacimy od dwóch lat, oddaliśmy czołgi, samoloty, przyjęliśmy w sposób nieograniczony, nielimitowany imigrantów z Ukrainy, PiS i PO ich uprzywilejowały w stosunku do obywateli polskich – powiedział Tyszka na antenie Polsatu News, dodając, że polskie władze popełniły w tej kwestii ogromny błąd.

– Mówię o przywilejach typu 500+, 800+, darmowe mieszkania, kredyty 2 procent i jak dochodzi, co do czego, to te wszystkie uściski przez lata polityków POPiS-u z politykami Ukrainy okazują się nic niewarte. Skrajną, antypolską wręcz naiwność zarzucam i Kaczyńskiemu, i Tuskowi – dodał.

Poseł zadał pytanie, dlaczego Polska nie otrzymała nic w zamian, chociaż przekazała znaczą pomoc wojskową Ukrainie, która pomogła jej przetrwać pierwsze miesiące wojny. Jego zdaniem, to "plucie w twarz" Polakom. Tyszka przekonuje, że dopóki nasze postulaty np. w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, nie zostaną spełnione, pomoc dla Kijowa powinna zostać wstrzymana.

Polityk wskazał także, że polityczna zmiana w Białym Domu mogłaby przynieść pozytywną zmianę dla Polski.

– Ta wojna nie może trwać wiecznie. Wskazane jest rozpoczęcie rozmów pokojowych, a Trump mógłby być katalizatorem – powiedział.

