Rewolucja „na pych”

Prawdziwe rewolucje technologiczne mają do siebie to, że w stosunkowo szybkim czasie doprowadzają do niemal całkowitego przeobrażenia całych gałęzi gospodarki. Słynny ekonomista Joseph Schumpeter określił kiedyś tworzone przez przedsiębiorców innowacje mianem „twórczej destrukcji”, gdyż nowe technologie przyczyniają się nierzadko do zniszczenia wielu firm bazujących na rozwiązaniach, które z dnia na dzień okazują się przestarzałe.