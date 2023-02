"To wam nie pomoże". Zacharowa oburzona słowami Andrzeja Dudy

Prezydent Duda zapytany, czy czuje się sfrustrowany tym, że niektóre kraje UE nie pomagają Ukrainie tak aktywnie jak Polska, wskazał, że tej kwestii nie należy rozpatrywać w takich kwestiach. Priorytetem jest interes narodowy, a nie odczucia danego polityka. – Robię to, co uważam za właściwe w interesie Polaków i z punktu bezpieczeństwa naszej części Europy – a także bezpieczeństwa Ukrainy. Bo tym, co jest ważne dla nas jest zapewnienie, by wolna, suwerenna i niepodległa Ukraina przetrwała i istniała. Tym, co także jest ważne, jest to, by rosyjski imperializm, który się odrodził, został zatrzymany – przekonywał prezydent.

– Zachód musi dziś wspierać Ukrainę tak mocno, jak może, bo rosyjski imperializm, neokolonializm jest naprawdę niebezpieczny. Dziś stanowi zagrożenie dla Ukrainy, jutro będą to kraje bałtyckie, a później inne państwa – zaznaczył Andrzej Duda. Powiedział też, że "zgodnie z prawem międzynarodowym, Ukraina musi odzyskać terytoria, które są międzynarodowo uznawane"

Zacharowa zaleca Zachodowi... pokutę

Te słowa rozzłościły Marię Zacharową. Rzecznik resortu Siergieja Ławrowa opublikowała nowy wpis na Telegramie, w którym przytoczyła wypowiedź Andrzeja Dudy.

"Prezydent Polski Duda: Rosja wygra, jeśli Zachód nie wyśle pilnie broni na Ukrainę. Skazani na zagładę, to wam nie pomoże. To tylko pogorszy sprawę. Pokuta za to, co zostało zrobione, jest jedynym wyjściem dla Zachodu" — napisała Maria Zacharowa.

"To musi się dla niego źle skończyć"

W wywiadzie dla BBC przywódca Polski został też zapytany, co powiedziałby Władimirowi Putinowi, "gdyby był obok niego".

– Powiedziałbym Putinowi, że prędzej czy później musi się to dla niego źle skończyć, ponieważ wierzę, że świat będzie zjednoczony (…). Jeśli wolny świat, zachodnia społeczność, NATO, jeśli dadzą stałe wsparcie Ukrainie, to wówczas Władimir Putin musi przegrać – odparł polityk.

