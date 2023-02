Biden w Kijowie. Kremlowski propagandysta: Demonstracyjne upokorzenie Rosji

W poniedziałek Joe Biden przybył do ukraińskiej stolicy z niezapowiedzianą wizytą. Z medialnych spekulacji wynikało, że do Kijowa zmierza delegacja z "wysokim rangą zachodnim urzędnikiem" na czele. Ostatecznie potwierdziły się nieoficjalne doniesienia, że chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Przywódca USA przybył na Ukrainę pociągiem z Polski. Podróż była utrzymywana w ścisłej tajemnicy do ostatniej chwili ze względów bezpieczeństwa. Co ciekawe, w niedzielny wieczór Biały Dom podał w komunikacie prasowym, że 20 lutego prezydent Biden będzie przebywać w Waszyngtonie i dopiero wieczorem wyjedzie do Warszawy. Przypomnijmy, że we wtorek amerykański polityk spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą.

Komentarze z Kremla

"Biden w Kijowie. Demonstracyjne upokorzenie Rosji. Opowieści o cudownym wydźwięku można zostawić dzieciom. Dokładnie tak jak zaklęcia o świętej wojnie, którą prowadzimy z całym Zachodem. Prawdopodobnie w świętej wojnie zdarzają się przerwy obiadowe" – napisał na komunikatorze internetowym Telegram prezenter telewizyjny Siergiej Mardan, jeden z najbardziej znanych kremlowskich propagandystów, określany jako "medialny żołnierz" prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Wizytę amerykańskiego przywódcy w ukraińskiej stolicy skomentowała także Maria Zacharowa. Rzecznik prasowa rosyjskiego resortu spraw zagranicznych opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego w monasterze św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach z podpisem: "Który z nich jest prawosławny?". "Biorąc pod uwagę dzisiejsze nagranie Bidena ze swoim podopiecznym Zełenskim z Kijowa, nie można zapomnieć o losie wszystkich wcześniejszych amerykańskich projektów" – stwierdziła.

