Czego nie wiedzieć

Jednak nie jest to łatwe. Jestem na stronie 136 i ledwo doszłam do 210 r. p.n.e. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Zrobiłam skok, żeby dojść choć do dynastii Tangów, to przynajmniej między VII a XX w. naszej ery… Książka jest tak gęsta i tak wypełniona faktami, nazwiskami, nazwami geograficznymi, że nawet się nie wysilam, żeby je zapamiętać. Z przeczytanych poprzednio książek o Chinach, wprawdzie beletrystycznych, autorki chińsko-brytyjskiej Jung Chang zapamiętałam w gruncie rzeczy tylko rudymentarne fakty, lecz prawie żadnych chińskich nazw.