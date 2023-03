O handlu żywym towarem

Pieczeń rzymska II W Mediolanie odbyła się manifestacja z udziałem przywódców lewicy w obronie praw dzieci, rzekomo brutalnie podeptanych przez homofobiczny rząd.

Włoskie media jazgotały o tym przez kilka dni. Naprawdę nie chodziło wcale o dzieci, ale o legalizację praktyki wynajmowania łona, czyli kupowania dzieci od surogatek. We Włoszech za udział w procederze wykorzystywania kobiet, które ponura sytuacja zmusza do rodzenia dzieci obcym, zazwyczaj parom gejowskim, przewidziano karę do dwóch lat więzienia i grzywnę do miliona euro.