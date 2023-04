"Policja zaczęła nachodzić rolników". Politycy PiS odpowiadają Kołodziejczakowi

W ostatnią środę przedstawiciele organizacji rolniczych podpisali z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża. W ramach tzw. okrągłego stołu, czyli inicjatywy wicepremiera Henryka Kowalczyka, przedstawiciele resortu oraz protestujących rolników negocjowali sposoby zakończenia rynkowego kryzysu, wywołanego napływem ukraińskiego zboża do Polski.

Od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Zboże miało przejeżdżać przez terytorium Polski do innych państw, ale w praktyce większość zostaje w naszym kraju. Rodzi to narastające problemy polskich producentów.

Politycy PiS odpowiadają Kołodziejczakowi

"Po podpisaniu porozumienia Henryka Kowalczyka z rolnikami policja zaczęła nachodzić rolników w domach. W całym kraju policja wypytuje rolników: Skąd znasz Michała Kołodziejczaka? Jaki on ma ma wpływ na twoje decyzje? Czy byłeś u niego w domu? I wiele innych. To zbieranie haków" – napisał w sobotę na portalu społecznościowym Twitter Michał Kołodziejczak.

twitter

"Ten wpis należy traktować jako mało udany żart primaaprilisowy. Policja nikogo nie nachodzi i na nikogo nie zbiera haków. Pan Kołodziejczak wypisuje bzdury" – odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. "Niech pan przestanie robić te swoje prowokacje. Najpierw chcieliście zrobić ze mnie agenta (...), a teraz szukacie kolejnego sposobu na eliminacje mnie z życia publicznego. Przestrzegam was przed takim zachowaniem, to się źle skończy" – oznajmił lider AgroUnii.

twitter

Do wpisu Kołodziejczaka odniósł się również wicepremier Henryk Kowalczyk. "Wiarygodność Michała Kołodziejczaka... Jaką bzdurę jeszcze wymyśli, żeby o nim mówiono?‼ Nie dajmy zwieść się kolejnym kłamstwom" – stwierdził szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

twitterCzytaj też:

"Najbardziej honorowe wyjście". Poseł PSL apeluje o dymisję komisarza UECzytaj też:

Minister rolnictwa obrzucony jajkami na branżowym forum