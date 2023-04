Abp Szewczuk: Ukraina wejdzie do UE jako jej wielki transformator

– Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej jako jej wielki transformator. Nasze państwo będzie stale budzić świadomość tych autentycznych wartości europejskich, które mają chrześcijańskie pochodzenie i bez których nie ma demokracji – powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk na antenie polskiego programu telewizyjnego "Balans bieli" w TVP.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) zauważył, że misja Ukrainy dla europejskiej przyszłości to przede wszystkim zapobieganie demokracji bez wartości: – Demokracja bez wartości będzie albo anarchią, albo dyktaturą, jak powiedział św. Jan Paweł II.

Arcybiskup podkreślił, że do dziś istnieją wartości chrześcijańskie i ludzkie, o których Europa zapomniała po II wojnie światowej. – Przede wszystkim mówimy o walce o prawo do życia i istnienia, co pokazuje Ukraina, a także o wartości pokoju i patriotyzmu – powiedział.

Zwierzchnik UKGK zaznaczył, że pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy człowiek może żyć i żyć w pełni. – Wtedy, zgodnie ze słowem Bożym, możemy mówić o pokoju. Pokój to nie kompromis ze złem, nie tylko porozumienie dyplomatyczne. Pokój to możliwość życia i rozwoju we wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji – powiedział.

Ukraina może uczyć patriotyzmu

Zdaniem arcybiskupa kolejną wartością, która została zapomniana w dzisiejszej Europie i świecie, jest patriotyzm. – Patriotyzm to miłość do swojego narodu, do swojej ojczyzny, miłość zdolna rodzić bohaterów. To największe objawienie fundamentu nauki społecznej Kościoła jako miłosierdzia wobec cierpiących – powiedział i dodał: "A kiedy Ukraińcy i Polacy mówią o patriotyzmie, nie zawsze jesteśmy słyszani i nie wszyscy go rozumieją. Bo globalizacja czasem niweluje znaczenie tego uczucia, tej szlachetnej cechy każdego narodu".

Abp Szewczuk zaznaczył, że Ukraina to kraj wolności, gdzie świadomość ludzi nie chce powrotu do czasów sowieckich. – Wartości, które promuje dziś Ukraina, ostrzegają świat przed nowym wyzwaniem, jakim jest totalitaryzm. A to ludobójcza ideologia, która jest obecnie największym motywem wojny, jest ideologią totalitarną – powiedział.

– Losu świata nie można złożyć w ręce żadnego dyktatora, ani dziś, ani w przyszłości. Musimy być świadomi naszej osobistej odpowiedzialności za przyszłość naszego narodu, Europy i świata. O to właśnie chodzi dzisiaj w walce na Ukrainie – powiedział zwierzchnik UKGK.

