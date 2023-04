Miliony dla fundacji Kukiza. Ostry komentarz Tuska

"Premier Mateusz Morawiecki przyznał 4,3 mln zł dotacji Fundacji "Potrafisz Polsko!", która miała być zapleczem eksperckim ruchu Pawła Kukiza. Za publiczne pieniądze organizacja będzie popularyzować referenda - czyli realizować jeden z punktów politycznego programu Kukiza" – donosi Wirtualna Polska.

Ta informacja wywołała spore poruszenie, gdyż Kukiz szedł do polityki pod hasłami "antysystemowi" – domagał się odpartyjnienia państwa oraz odmówił przyjęcia partyjnych subwencji.

Tusk uderza w Kukiza

Szczególnie politycy Platformy Obywatelskiej nie zostawiają suchej nitki na byłym muzyku. – Paweł Kukiz i jego posłowie od samego początku sprzedali się PiS-owi. To nawet nie są politycy, to są sprzedawczyki, to są ludzie, którzy oszukali swoich wyborców – powiedziała w TVN24 poseł PO Marta Wcisło. "Paweł Kukiz powiedział kiedyś, żeby napluć mu w twarz, kiedy zostanie politykiem. Politykiem został już dawno, a na dodatek sprzedał się PiS-owi. Liczę, że wyborcy docenią tego typu osoby przy urnach" – dodała we wpisie na Twitterze.

"Myślałem, że Paweł Kukiz sprzedaje tylko muzykę. Ale okazuje się, że spieniężył dla PiS także swoją polityczną przyzwoitość. Te 4,3 mln zł to będą najdroższe głosy oddane na PiS w wyborach" – stwierdził Robert Tyszkiewicz, poseł KO.

"Nie da się przejść obojętnie obok tej bezczelnej przedwyborczej łapówki dla fundacji byłego rockmana. Zarejestrowana we wsi Łosiów, w której mieszka Kukiz. W budynku z hurtownią kabli. W Radzie Nadzorczej posłowie Kukiz i Sachajko. »Potrafisz Polsko«? Potrafił się drogo sprzedać" – skomentował Michał Szczerba z PO.

Również lider Platformy Donald Tusk zamieścił drwiący komentarz w sprawie. "Inflacja szaleje. Najbardziej podrożały majonez, jaja i Kukiz" – napisał Tusk na Twitterze.

