"Tylko w jednym miejscu". Budanow wskazał, gdzie Rosja odnosi sukcesy na froncie

Kryrylo Budanow w rozmowie z ukraińskim radiem stwierdził, że Rosjanie "całkowicie przeszli na pozycje obronne". – Jedyne miejsca na froncie, gdzie podejmują próby ofensywy to działania w Bachmucie, próba okrążenia Awdijiwki od północy, lokalne walki w Marjince – wskazał szef wywiadu wojskowego.

– Zarówno w Adwijiwce, jak i w Marjince taktyka Rosjan jest identyczna do tej w Bachmucie - są to po prostu próby starcia tych miejscowości z powierzchni ziemi –– dodał. Kyryło Budanow zaznacza, że Bachmut jest jedynym miejscem, w którym Rosjanie odnoszą pewne sukcesy, pomimo ponoszenia ciężkich strat.

Budanow: Społeczeństwo musi zobaczyć jakiś wojenny sukces

– W związku z brakiem sukcesu gdziekolwiek indziej, mierzą się z problemem, który polega na tym, że nawet ich "głupiemu" społeczeństwu trzeba coś pokazać, jakieś zwycięstwo. Bachmut to jedyne miejsce, gdzie coś im się udaje. Dodatkowo (...) Jewgienij Prigożyn powiedział, że zdobędzie Bachmut. Chciałby to ogłosić, ale nie może. Wszystko to się zbiega – wyjaśnił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kyryło Budanow zapewnił, że nie ma groźby, aby Rosjanie zajęli Wuhłedar.

Szef wywiadu wojskowego był też pytany, czy są jakieś przesłanki wskazujące, że Rosjanie przygotowują się do zintensyfikowania swoich działań lub rozpoczęcia ofensywy na innym odcinku frontu. Stwierdził, że Rosjanie "nie mają takich planów".

Budanow poinformował też o sytuacji na Białorusi. – Nie odnotowaliśmy żadnych niestandardowych działań wzdłuż granicy z Białorusią. Oczywiście, rosyjska armia nadal jest tam obecna, ale angażuje się w szkolenie rezerwistów, a liczebność rosyjskich żołnierzy nie zmieniła się w ostatnim czasie – przekazał ukraińskim mediom.

