"To niszczy kraj od środka". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy"

Można nazwać to polaryzacją, ale dla nas w "Do Rzeczy" to po prostu bestia, która niszczy kraj od wielu lat – powiedział Rafał Ziemkiewicz zapowiadając nowy numer tygodnika.

– Szefowie obu partii - PiS i PO - stworzyli perpetuum mobile bardzo silnych emocji, które sprawiają, że dopóki oni walczą ze sobą nikt inny nie może skutecznie zaistnieć na scenie politycznej. Wracamy w stare koleiny: znów będzie wojna Kaczora z Donaldem – powiedział publicysta w nagraniu promującym nowy numer "Do Rzeczy". Na łamach "Do Rzeczy” również: – Sportowe seriale i filmy dokumentalne królują w streamingu – najczęściej to jednak dzieła PR-owców, a nie poszukiwaczy prawdy – pisze Piotr Gociek w artykule “Taniec z gwiazdami”. – Czy przekazanie F-16 Ukrainie ma pomóc powstrzymać Rosję przed kolejnymi działaniami, gdy konflikt zostanie zamrożony?– zastanawia się Wojciech Golonka w tekście “Wsparcie na skrzydłach”. – Chyba lepiej, aby Niemcy zabijali nas z nienawiści, niż traktowali nas jako cyferki w bilansie. Nienawiść jest uczuciem, do którego są zdolni tylko ludzie. Zabijanie na podstawie bilansu, o którym mówię, jest... Nie wiem czym... – mówi prof. Tomasz Panfil, główny specjalista Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, w rozmowie z Tomaszem D. Kolankiem.