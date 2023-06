Kaczyński wicepremierem. Czochara: Idziemy po trzecią kadencję

DoRzeczy.pl: Doszło do niespodziewanej zmiany w rządzie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ponownie został powołany na funkcję wicepremiera. Skąd taka decyzja?

Katarzyna Czochara: Prezes Jarosław Kaczyński w rządzie, to najlepszy prognostyk przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Gdy odchodził kilka miesięcy temu z rządu, to odchodził, by przygotować partię do wyborów. Partia jest gotowa. Teraz czas na rząd i sztab oraz konsolidację ministerstw. Idziemy po trzecią kadencję, dlatego opozycja jest tak przerażona. Będą musieli naprawdę mocno się starać, żeby chociaż delikatnie podnieść się w sondażach. Wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość.

Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem. Dotychczasowi wicepremierzy złożyli dymisje. Dlaczego?

To dobra decyzja. Przypomnijmy, że to właśnie prezes Jarosław Kaczyński jest twórcą Ustawy o Obronie Ojczyzny, którą kilka miesięcy temu procedowaliśmy w Sejmie, ponad podziałami politycznymi, w zgodzie parlamentarnej. Jarosław Kaczyński był tym spoiwem jedności i współpracy. Tak samo widzę jego rolę w rządzie. Będzie łączyć.

Wcześniej europoseł Joachim Brudziński został szefem sztabu wyborczego PiS w miejsce europosła Tomasza Poręby. Czego teraz możemy spodziewać się w kampanii wyborczej?

Joachim Brudziński to nie tylko bardzo doświadczony polityk, ale przede wszystkim dobry strateg. Przypominam, że to dzięki ciężkiej pracy Joachima Burdzińskiego jako szefa sztabu w wyborach w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość rządzi kolejną kadencję. Jestem przekonana, że teraz też wygramy.

