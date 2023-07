Sport białego człowieka

Że tradycja niesie wartości nie do przecenienia, elegancja może być naturalna, uśmiech niewymuszony, a truskawki z bitą śmietaną wsparte kieliszkiem szampana to większy przysmak niż karkówka z grilla popita piwnym czteropakiem. A uganianie się za piłeczką po korcie ubranych na biało pań i panów poza tym, że budzi niesłychane wręcz emocje, jest całkiem ważnym elementem czegoś, co nazywane było przez lata – może i niepoprawnie, ale za to zrozumiale – cywilizacją białego człowieka.

Wiem, wiem, że cywilizacji tej nie byłoby, gdyby nie krew, pot i łzy niewolników. Ale czy z tego powodu mam się nie zachwycać tym, co od 1877 r. dzieje się w londyńskim Wimbledonie?